Газета
Политика

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка

Ведомости

Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек ранен. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, власти пока не понимают, почему пострадавший оказался в селе, откуда на фоне угрозы дальнейших обстрелов были вывезены жители.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня. В целом шесть из семи пограничных с Украиной российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов с украинской стороны. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.

18 мая Гладков рассказал, что село Солохи было обстреляно со стороны Украины. В результате обстрела один человек пострадал, есть разрушения. Ранее под обстрел попало село Безымено. В результате происшествия пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка и линия электропередачи.

Ранее по теме: В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных