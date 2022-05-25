Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка
Село Журавлевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек ранен. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, власти пока не понимают, почему пострадавший оказался в селе, откуда на фоне угрозы дальнейших обстрелов были вывезены жители.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что в Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня. В целом шесть из семи пограничных с Украиной российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов с украинской стороны. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.
18 мая Гладков рассказал, что село Солохи было обстреляно со стороны Украины. В результате обстрела один человек пострадал, есть разрушения. Ранее под обстрел попало село Безымено. В результате происшествия пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка и линия электропередачи.