Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, власти пока не понимают, почему пострадавший оказался в селе, откуда на фоне угрозы дальнейших обстрелов были вывезены жители.