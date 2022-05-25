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В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Власти Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — говорится в сообщении.

Шесть из семи российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.

18 мая Гладков рассказал, что село Солохи было обстреляно со стороны Украины. В результате обстрела один человек пострадал, есть разрушения, добавил он. Ранее под обстрел попало село Безымено. В результате происшествия пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных