В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

18 мая Гладков рассказал, что село Солохи было обстреляно со стороны Украины. В результате обстрела один человек пострадал, есть разрушения, добавил он. Ранее под обстрел попало село Безымено. В результате происшествия пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.