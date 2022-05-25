В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Белгородской области продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности до 9 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — говорится в сообщении.
Шесть из семи российских регионов объявили «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. Накануне власти Брянской области продлили такой уровень до 7 июня, а в Курской области — до 8 июня.
18 мая Гладков рассказал, что село Солохи было обстреляно со стороны Украины. В результате обстрела один человек пострадал, есть разрушения, добавил он. Ранее под обстрел попало село Безымено. В результате происшествия пострадал один человек, было повреждено 4 дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.