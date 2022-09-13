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Губернатор Белгородской области призвал эвакуироваться жителей Нехотеевки и Журавлевки

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей сел Нехотеевка и Журавлевка, которые еще остаются в населенных пунктах, временно покинуть свои дома. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что 12 сентября посетил Журавлевку, чтобы проконтролировать ситуацию на границе. Обстановку в населенном пункте он назвал сложной, отметив, что при этом «все службы находятся на своих местах».

«Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал губернатор.

Накануне Гладков сообщил об обстреле украинскими военными приграничного села Логачевка. В результате атаки погибла одна гражданка Украины, еще четверо местных жителей получили ранения. Позже глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов рассказал об эвакуации жителей Логачевки после обстрелов.

После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными.

После этого села неоднократно обстреливали. В конце мая власти региона приняли решение запретить въезд в Журавлевку. Тогда же, по словам Гладкова, из-за обстрелов погибла одна женщина. В конце июля власти сообщили еще об одном погибшем в результате очередной атаки на села.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных