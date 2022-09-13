Губернатор Белгородской области призвал эвакуироваться жителей Нехотеевки и Журавлевки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей сел Нехотеевка и Журавлевка, которые еще остаются в населенных пунктах, временно покинуть свои дома. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Гладков рассказал, что 12 сентября посетил Журавлевку, чтобы проконтролировать ситуацию на границе. Обстановку в населенном пункте он назвал сложной, отметив, что при этом «все службы находятся на своих местах».
«Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим», — написал губернатор.
Накануне Гладков сообщил об обстреле украинскими военными приграничного села Логачевка. В результате атаки погибла одна гражданка Украины, еще четверо местных жителей получили ранения. Позже глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов рассказал об эвакуации жителей Логачевки после обстрелов.
После начала спецоперации на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. В марте в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС из-за разрыва снаряда, выпущенного украинского военными.
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