В Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины погиб мужчина
Украинские военные обстреляли села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Зафиксирован прилет пяти снарядов, в результате чего погиб местный житель 1958 г. рождения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В Нехотеевке также были повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. В селе Журавлевка отсутствуют видимые повреждения. Обследование территорий продолжается, отметил Гладков.
«Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — отметил губернатор.
После начала специальной военной операции на Украине шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели в апреле «желтый» уровень террористической опасности. Приграничные территории неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.
Так, 4 июня село Случевск Погарского района в Брянской области подверглось обстрелу. В результате произошло возгорание двух домов, а также пострадал мужчина, которого отправили в больницу с легким осколочным ранением.
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