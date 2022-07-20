Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных территорий региона
Приграничные территории Рыльского района Курской области подверглись артиллерийскому обстрелу, ВСУ обстреливают пункт пропуска Крупец и деревню Городище, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнём противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается», — рассказал Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе Курской области, потому что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. В результате обстрела были повреждены несколько домов, никто из мирных жителей не пострадал. Позднее Старовойт уточнил, что со стороны Украины было «больше 20 прилетов».
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.
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