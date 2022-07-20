Губернатор Курской области сообщил об обстреле приграничных территорий региона

Ранее губернатор сообщил, что вечером 17 июля были слышны выстрелы в Глушковском районе Курской области, потому что российские военные начали выполнять боевые задачи на границе с Сумской областью. 16 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. В результате обстрела были повреждены несколько домов, никто из мирных жителей не пострадал. Позднее Старовойт уточнил, что со стороны Украины было «больше 20 прилетов».