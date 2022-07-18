Губернатор Курской области объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной
Выстрелы были слышны в Глушковском районе Курской области вечером 17 июля, потому что российские военные приступили к выполнению боевых задач на границе с Сумской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — рассказал Старовойт.
16 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. В результате обстрела были повреждены несколько домов, никто из мирных жителей не пострадал. Позднее Старовойт уточнил, что со стороны Украины было «больше 20 прилетов». 15 июля губернатор сообщил о минометном обстреле села Дроновка. Никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.