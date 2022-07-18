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Губернатор Курской области объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной

Ведомости

Выстрелы были слышны в Глушковском районе Курской области вечером 17 июля, потому что российские военные приступили к выполнению боевых задач на границе с Сумской областью, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — рассказал Старовойт.

16 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. В результате обстрела были повреждены несколько домов, никто из мирных жителей не пострадал. Позднее Старовойт уточнил, что со стороны Украины было «больше 20 прилетов». 15 июля губернатор сообщил о минометном обстреле села Дроновка. Никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала спецоперации. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, который затем несколько раз продлевали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных