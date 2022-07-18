Губернатор Курской области объяснил звуки выстрелов на границе с Украиной

16 июля Старовойт сообщил о минометном обстреле поселка Теткино. В результате обстрела были повреждены несколько домов, никто из мирных жителей не пострадал. Позднее Старовойт уточнил, что со стороны Украины было «больше 20 прилетов». 15 июля губернатор сообщил о минометном обстреле села Дроновка. Никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина.