Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Теткино
Поселок Теткино Курской области был обстрелян утром в субботу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела повреждены несколько домов, никто из жителей не пострадал.
«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Позднее губернатор уточнил, что во время утреннего минометного обстрела было зафиксировано «больше 20 прилетов».
«К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана», — сообщил Старовойт.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино.
В пятницу под минометный обстрел со стороны Украины попало село Дроновка, сообщал губернатор. Среди жителей пострадавших не было, однако были зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина.
5 июля глава региона сообщал, что деревня Марково и поселок Теткино подверглись артиллерийскому обстрелу. Старовойт также ранее заявлял, что российские ПВО ранее сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.