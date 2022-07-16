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Губернатор Курской области сообщил о минометном обстреле поселка Теткино

Ведомости

Поселок Теткино Курской области был обстрелян утром в субботу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В результате обстрела повреждены несколько домов, никто из жителей не пострадал.

«Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания. Обстрел ещё продолжается, подробности сообщу позже», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Позднее губернатор уточнил, что во время утреннего минометного обстрела было зафиксировано «больше 20 прилетов». 

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«К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана», — сообщил Старовойт.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, сообщают об обстрелах с начала спецоперации. 19 мая Старовойт сообщил, что как минимум один человек погиб и несколько были ранены в результате обстрела поселка Теткино.

В пятницу под минометный обстрел со стороны Украины попало село Дроновка, сообщал губернатор. Среди жителей пострадавших не было, однако были зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. 

5 июля глава региона сообщал, что деревня Марково и поселок Теткино подверглись артиллерийскому обстрелу. Старовойт также ранее заявлял, что российские ПВО ранее сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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