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Губернатор Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за обстрелы

Ведомости

Некоторые жители Белгородской области начали разбивать кафельную плитку и стекла в своих домах и квартирах, чтобы получить от властей компенсацию, которая положена пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Об этом в ходе общения с подписчиками «ВКонтакте» рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна. Принимать решение будем в зависимости от доходов семьи», — отметил Гладков. По его словам, власти региона будут оказывать помощь семьям со сложным материальным положением.

В начале июля Гладков сообщал, что в результате ракетного обстрела Украиной Белгорода погибли четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины. Минобороны отмечало, что Киев нанес удар по городу ракетами «Точка-У», они были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Губернатор также уточнил масштаб разрушений: в результате ракетных ударов пострадал 21 многоквартирный дом и 40 частных домов.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала военной спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных