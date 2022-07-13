Губернатор Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за обстрелы

«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна. Принимать решение будем в зависимости от доходов семьи», — отметил Гладков. По его словам, власти региона будут оказывать помощь семьям со сложным материальным положением.