Губернатор Белгородской области рассказал о мошенничестве с компенсациями за обстрелы
Некоторые жители Белгородской области начали разбивать кафельную плитку и стекла в своих домах и квартирах, чтобы получить от властей компенсацию, которая положена пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. Об этом в ходе общения с подписчиками «ВКонтакте» рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна. Принимать решение будем в зависимости от доходов семьи», — отметил Гладков. По его словам, власти региона будут оказывать помощь семьям со сложным материальным положением.
В начале июля Гладков сообщал, что в результате ракетного обстрела Украиной Белгорода погибли четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины. Минобороны отмечало, что Киев нанес удар по городу ракетами «Точка-У», они были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Губернатор также уточнил масштаб разрушений: в результате ракетных ударов пострадал 21 многоквартирный дом и 40 частных домов.
Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала военной спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24.
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