Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны Украины

5 июля глава региона сообщал, что деревня Марково и поселок Теткино подверглись артиллерийскому обстрелу. Поселок также подвергался обстрелам 3 июля. По данным Старовойта, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем.