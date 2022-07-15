Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны Украины
Село Дроновка в Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал глава региона.
По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения, добавил Старовойт.
5 июля глава региона сообщал, что деревня Марково и поселок Теткино подверглись артиллерийскому обстрелу. Поселок также подвергался обстрелам 3 июля. По данным Старовойта, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем.
Старовойт также заявлял, что российские ПВО ранее сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.
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