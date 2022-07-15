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Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны Украины

Ведомости

Село Дроновка в Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. 

«Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб», — написал глава региона.

По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Из-за повреждений линий электропередачи в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения, добавил Старовойт.

5 июля глава региона сообщал, что деревня Марково и поселок Теткино подверглись артиллерийскому обстрелу. Поселок также подвергался обстрелам 3 июля. По данным Старовойта, основной удар пришелся на территорию рядом с сахарным заводом, было повреждено несколько домов, однако никто из жителей не пострадал. Российские военные подавили атаку ответным огнем.

Старовойт также заявлял, что российские ПВО ранее сбили два украинских реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к Курску, в результате никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных