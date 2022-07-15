Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села
Село Некислицы в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — рассказал Богомаз. Бригада электриков выехала на место происшествия и приступит к восстановлению ЛЭП после работы оперативных служб, добавил он.
Накануне Богомаз сообщил, что беспилотники ВСУ дважды обстреляли пограничный пост в поселке Черноземный Брянской области, а также обстреляли заправку в селе Новые Юрковичи. В результате никто не пострадал, гражданские объекты также не были повреждены.
Ранее 15 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на здание библиотеки в городе Грайвороне. В результате есть небольшие разрушения, никто не пострадал.
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