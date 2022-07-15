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Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Ведомости

Село Некислицы в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате была повреждена линия электропередач, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — рассказал Богомаз. Бригада электриков выехала на место происшествия и приступит к восстановлению ЛЭП после работы оперативных служб, добавил он.

Накануне Богомаз сообщил, что беспилотники ВСУ дважды обстреляли пограничный пост в поселке Черноземный Брянской области, а также обстреляли заправку в селе Новые Юрковичи. В результате никто не пострадал, гражданские объекты также не были повреждены.

Ранее 15 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с квадрокоптера сбросили самодельное взрывное устройство на здание библиотеки в городе Грайвороне. В результате есть небольшие разрушения, никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных