Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

«Сегодня в 5 утра с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередач. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — рассказал Богомаз. Бригада электриков выехала на место происшествия и приступит к восстановлению ЛЭП после работы оперативных служб, добавил он.