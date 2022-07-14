Губернатор Брянской области сообщил об обстреле погранпоста
Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Жертв и пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днём дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял автозаправочную станцию (АЗС) в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал Богомаз.
По словам главы региона, гражданские объекты в результате обстрела не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.
Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. В частности, село Некислицы Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщал Богомаз. До этого обстреляли село Зерново, также обошлось без пострадавших.
29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.
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