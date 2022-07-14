Губернатор Брянской области сообщил об обстреле погранпоста

Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. В частности, село Некислицы Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщал Богомаз. До этого обстреляли село Зерново, также обошлось без пострадавших.