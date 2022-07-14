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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле погранпоста

Ведомости

Украинские беспилотники обстреляли пограничный пост поселка Черноземный в Брянской области. Жертв и пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. 

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днём дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял автозаправочную станцию (АЗС) в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал Богомаз.

По словам главы региона, гражданские объекты в результате обстрела не пострадали. На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.

Российские регионы, граничащие с Украиной, ввели «желтый» уровень террористической опасности в середине апреля из-за обстрелов со стороны Украины. В частности, село Некислицы Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу поздно вечером 6 июля, в результате происшествия никто не пострадал, сообщал Богомаз. До этого обстреляли село Зерново, также обошлось без пострадавших.

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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