ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автостанцию «Центр» в Донецке, в результате чего два человека погибли и еще трое получили ранения, сообщает в своем официальном Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«Погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, трое раненых», — рассказал он.
«Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-мм гаубицей М777 со стороны Курахово», — добавил Кулемзин.
Также мэр уточняет, что объектов военной инфраструктуры рядом с автостанцией нет.
Ранее российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ. Отмечается, что украинские военные понесли потери: до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, российские войска поразили в ДНР пункт дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. Результатом удара стало уничтожение 43 человек, а также еще порядка 170 было ранено. В результате удара по пункту дислокации в Запорожской области было уничтожено 30 военных и еще 37 ранено.
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