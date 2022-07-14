ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка

Ранее российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации нескольких подразделений ВСУ. Отмечается, что украинские военные понесли потери: до 1000 военных и более 100 единиц вооружения и военной техники. Помимо этого, российские войска поразили в ДНР пункт дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в составе которого были националисты и иностранные наемники. Результатом удара стало уничтожение 43 человек, а также еще порядка 170 было ранено. В результате удара по пункту дислокации в Запорожской области было уничтожено 30 военных и еще 37 ранено.