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Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрелов Логачевки

Ведомости

В результате обстрелов пограничного пункта пропуска Логачевка с стороны Украины погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести», — написал глава региона. Отмечается, что трое пострадавших являются гражданами Украины, еще один мужчина — местный житель. 

Кроме того, по данным Гладкова, в селе частично разрушены хозпостройки, частные дома, а также повреждены автомобили и линии электропередачи. В настоящее время в Логачевке отключена подача газа и электричества, уточнил губернатор области.

Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле погранпункта Логачевка украинскими военными. Тогда он сообщил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях нет. Он добавил, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

8 сентября губернатор региона заявил, что система ПВО сработала над Белгородом. Как рассказал Гладков, сбили две ракеты. Он уточнил, что обошлось без жертв, но была повреждена крыша одного из домов, также осколки ракет нашли еще на нескольких участках.

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Ранее по теме: В Белгороде сообщили об обстреле погранпункта Логачевка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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