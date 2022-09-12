Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрелов Логачевки
В результате обстрелов пограничного пункта пропуска Логачевка с стороны Украины погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести», — написал глава региона. Отмечается, что трое пострадавших являются гражданами Украины, еще один мужчина — местный житель.
Кроме того, по данным Гладкова, в селе частично разрушены хозпостройки, частные дома, а также повреждены автомобили и линии электропередачи. В настоящее время в Логачевке отключена подача газа и электричества, уточнил губернатор области.
Ранее сегодня Гладков сообщил об обстреле погранпункта Логачевка украинскими военными. Тогда он сообщил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях нет. Он добавил, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
8 сентября губернатор региона заявил, что система ПВО сработала над Белгородом. Как рассказал Гладков, сбили две ракеты. Он уточнил, что обошлось без жертв, но была повреждена крыша одного из домов, также осколки ракет нашли еще на нескольких участках.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.