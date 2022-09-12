Гладков сообщил об одном погибшем в результате обстрелов Логачевки

8 сентября губернатор региона заявил, что система ПВО сработала над Белгородом. Как рассказал Гладков, сбили две ракеты. Он уточнил, что обошлось без жертв, но была повреждена крыша одного из домов, также осколки ракет нашли еще на нескольких участках.