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В Белгороде сообщили об обстреле погранпункта Логачевка

Ведомости

Украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», — написал он. Помимо этого Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Главное — жертв и пострадавших нет», — заключил он.

8 сентября глава региона также сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты, сработала система ПВО. Гладков пояснил, что обошлось без жертв и пострадавших. Он добавил со ссылкой на оперативные службы, что была повреждена крыша дома во 2-м Ореховом тупике. Кроме того, осколки ракет нашли на участках домов еще на нескольких улицах.

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Обстрелы территорий России на границе с Украиной начались после начала спецоперации на Украине. Власти Белгородской области неоднократно говорили об обстрелах региона украинской стороной. В предыдущий раз — 31 августа. Тогда Гладков заявил о нескольких взрывах в Белгороде, а также о сработавшей системе ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было.

Ранее власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 22 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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