В Белгороде сообщили об обстреле погранпункта Логачевка
Украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска Логачевка в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», — написал он. Помимо этого Гладков сообщил, что над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Главное — жертв и пострадавших нет», — заключил он.
8 сентября глава региона также сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты, сработала система ПВО. Гладков пояснил, что обошлось без жертв и пострадавших. Он добавил со ссылкой на оперативные службы, что была повреждена крыша дома во 2-м Ореховом тупике. Кроме того, осколки ракет нашли на участках домов еще на нескольких улицах.
Обстрелы территорий России на границе с Украиной начались после начала спецоперации на Украине. Власти Белгородской области неоднократно говорили об обстрелах региона украинской стороной. В предыдущий раз — 31 августа. Тогда Гладков заявил о нескольких взрывах в Белгороде, а также о сработавшей системе ПВО. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия не было.
Ранее власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 22 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.
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