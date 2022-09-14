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Политика

В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики

Ведомости

Народная милиция ЛНР полностью контролирует территорию республики, но линия соприкосновения приближается к ее границам, заявил представитель ведомства Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-1».

«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Марочко, Народная милиция совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, однако ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения очень близко подошла к границам ЛНР.

«Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — заключил он.

Ранее сегодня представители ЛНР сообщили, что украинские военные за прошлые сутки два раза обстреляли населенные пункты республики из HIMARS. Всего выпустили восемь ракет.

В Лисичанске при обстреле два человека погибли, еще один получил ранения. Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли. В Стаханове в результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и здание школы. В городе Перевальск погиб пятнадцатилетний подросток.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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