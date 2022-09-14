В ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики
Народная милиция ЛНР полностью контролирует территорию республики, но линия соприкосновения приближается к ее границам, заявил представитель ведомства Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-1».
«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией», — сказал он (цитата по ТАСС). По словам Марочко, Народная милиция совместно с союзными силами полностью контролирует свою территорию, однако ситуация на фронте сложная, линия соприкосновения очень близко подошла к границам ЛНР.
«Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — заключил он.
Ранее сегодня представители ЛНР сообщили, что украинские военные за прошлые сутки два раза обстреляли населенные пункты республики из HIMARS. Всего выпустили восемь ракет.
В Лисичанске при обстреле два человека погибли, еще один получил ранения. Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли. В Стаханове в результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и здание школы. В городе Перевальск погиб пятнадцатилетний подросток.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории республики.
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