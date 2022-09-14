В ЛНР сообщили о гибели подростка в результате обстрела со стороны ВСУ

22 февраля Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Началу спецоперации предшествовало обращение республик к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 24 февраля началась военная операция на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.