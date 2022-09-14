В ЛНР сообщили о гибели подростка в результате обстрела со стороны ВСУ
В городе Перевальск погиб пятнадцатилетний подросток в результате обстрела украинскими вооруженными силами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
«По уточненной информации, в результате обстрела Перевальска погиб пятнадцатилетний подросток, ранения получили шесть учащихся колледжа 15-17 лет и преподаватель 1961 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня представители ЛНР сообщили, что украинские военные за прошлые сутки два раза обстреляли населенные пункты республики из HIMARS. Всего выпустили восемь ракет.
В Лисичанске при обстреле два человека погибли, еще один получил ранения. Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли. В Стаханове в результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и здание школы.
22 февраля Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Началу спецоперации предшествовало обращение республик к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 24 февраля началась военная операция на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
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