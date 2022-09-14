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Политика

В ЛНР сообщили о гибели подростка в результате обстрела со стороны ВСУ

Ведомости

В городе Перевальск погиб пятнадцатилетний подросток в результате обстрела украинскими вооруженными силами из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«По уточненной информации, в результате обстрела Перевальска погиб пятнадцатилетний подросток, ранения получили шесть учащихся колледжа 15-17 лет и преподаватель 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня представители ЛНР сообщили, что украинские военные за прошлые сутки два раза обстреляли населенные пункты республики из HIMARS. Всего выпустили восемь ракет.

В Лисичанске при обстреле два человека погибли, еще один получил ранения. Повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов, котельная и объект розничной торговли. В Стаханове в результате обстрела повреждены шесть многоквартирных домов и здание школы.

22 февраля Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Началу спецоперации предшествовало обращение республик к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками». 24 февраля началась военная операция на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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