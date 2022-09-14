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Российский посол заявил о давлении на Индию за позицию по Украине

Ведомости

Запад оказывает на Индию давление на грани шантажа из-за ее сбалансированной позиции по поводу украинского кризиса, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в интервью для ТАСС.

Дипломат напомнил, что Индия с 2014 г. придерживается «сбалансированных позиций» по поводу украинского кризиса и выступает за урегулирование конфликта на основе диалога, дипломатии, международного права и учета интересов сторон.

При этом Алипов отметил, что «позицию Индии нельзя назвать пророссийской», поскольку она учитывает собственную шкалу вызовов безопасности и связи с другими государствами, в том числе западными. Она является скорее «проиндийской». 

«Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают», - пояснил посол. Москва поддерживает с Индией плотный диалог, и между странами сложился «хороший уровень взаимопонимания».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Индия заняла нейтральную позицию по отношению к данному конфликту, что вызвало недовольство на Западе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных