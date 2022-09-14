Российский посол заявил о давлении на Индию за позицию по Украине
Запад оказывает на Индию давление на грани шантажа из-за ее сбалансированной позиции по поводу украинского кризиса, заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в интервью для ТАСС.
Дипломат напомнил, что Индия с 2014 г. придерживается «сбалансированных позиций» по поводу украинского кризиса и выступает за урегулирование конфликта на основе диалога, дипломатии, международного права и учета интересов сторон.
При этом Алипов отметил, что «позицию Индии нельзя назвать пророссийской», поскольку она учитывает собственную шкалу вызовов безопасности и связи с другими государствами, в том числе западными. Она является скорее «проиндийской».
«Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают», - пояснил посол. Москва поддерживает с Индией плотный диалог, и между странами сложился «хороший уровень взаимопонимания».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Индия заняла нейтральную позицию по отношению к данному конфликту, что вызвало недовольство на Западе.
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