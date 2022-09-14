На Украине подготовили закон об уголовной ответственности за получение паспорта РФ

О начале работы над законопроектом стало известно 22 июля. Тогда вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. Позже она уточнила, что жителям тех территорий Украины, которые находятся под контролем российских военных, не грозит уголовная ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в коллаборационизме.