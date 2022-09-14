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На Украине подготовили закон об уголовной ответственности за получение паспорта РФ

Ведомости

На Украине разработали законопроект, согласно которому за получение российского гражданства будет предусмотрена уголовная ответственность, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

«<...> подготовлен законопроект, вводящий уголовную ответственность за: приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора (Украина считает таковым Россию. — ред.) государственными служащими или представителями органов местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены; пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому; ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора», — сказано в сообщении.

При этом получение российского паспорта или гражданства может быть оправдано только в том случае, если получивший его человек собирается через Россию и третьи страны вернуться на Украину.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что все украинцы, которые добровольно получили российские паспорта, будут осуждены за госизмену. При этом на тех, кто получил российский паспорт из-за пенсии или по другим причинам принудительно, это наказание распространяться не будет, уточнил он. 

О начале работы над законопроектом стало известно 22 июля. Тогда вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. Позже она уточнила, что жителям тех территорий Украины, которые находятся под контролем российских военных, не грозит уголовная ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в коллаборационизме. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все жители Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно новым поправкам, эта возможность распространяется теперь на всех жителей Украины, а не только на население Донецкой и Луганской народных республик и подконтрольных российским вооруженным силам областей Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных