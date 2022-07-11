Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всю Украину

Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всю УкраинуПрежде он касался жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей
Возможность упрощенного получения гражданства России теперь распространена на жителей всей Украины. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. С заявлением на получение паспорта могут обратиться лица, получившие миграционную карту, разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, свидетельство участника госпрограммы о добровольном переселении соотечественников и т.д.
4 мая упрощенная процедура получения российских паспортов стала доступна для жителей ДНР и ЛНР, независимость которых РФ признала 21 февраля, а 25 мая – для жителей Херсонской и Запорожской области. В новом указе Путина отмечается, что пребывание на военной службе, работа в органах безопасности либо в правоохранительных органах не могут быть основанием для отказа в предоставлении гражданства РФ.
Изменения вносятся в уже действующий указ от 24 апреля 2019 г. («Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке»), отмечает юрист Анна Крюкова. Для его реализации не нужно вносить отдельный законопроект в Госдуму. Закон «О гражданстве РФ» уже дает право президенту определять группы лиц, которым можно в упрощенном порядке выдавать российские паспорта.
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человек из ДНР и ЛНР получили гражданство РФ к 15 февраля 2022 г., говорил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий
Предыдущий указ президента, который позволил жителям Херсонской и Запорожской области получать гражданство в упрощенном порядке, оказался очень востребован у жителей данных территорий, говорит зампред думского комитета по делам СНГ Артем Туров («Единая Россия»). 15 июня замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремусов указывал, что в регионе уже подали свыше 10 000 заявок на получение российского гражданства, добавив: что паспорта выдаются ежедневно. Член совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов 14 июня говорил о 100 000 заявок на получение российское гражданство.
«Запрос поступает и из других регионов, в том числе с Харьковской области», – говорит Туров. «Указ [в новой редакции] касается прежде всего граждан Украины из других областей, например, из Харьковской области», – отмечает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (ликвидирована в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. С одной стороны, подчеркивает эксперт, это можно оценивать как политический жест. Но этот указ, прежде всего, улучшит положение новых граждан, ставших беженцами или проживающих на территориях, подконтрольных Вооруженным силам России, считает Поставнин.