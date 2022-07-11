Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства России на всю Украину

«Запрос поступает и из других регионов, в том числе с Харьковской области», – говорит Туров. «Указ [в новой редакции] касается прежде всего граждан Украины из других областей, например, из Харьковской области», – отмечает эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России (ликвидирована в 2016 г.) Вячеслав Поставнин. С одной стороны, подчеркивает эксперт, это можно оценивать как политический жест. Но этот указ, прежде всего, улучшит положение новых граждан, ставших беженцами или проживающих на территориях, подконтрольных Вооруженным силам России, считает Поставнин.