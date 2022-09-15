ЕС продлил санкции против российских граждан и компаний

«Введенные санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов включенным в перечень физическим и юридическим лицам. Санкции будут по-прежнему применяться в отношении 1206 физических и 108 юридических лиц», — говорится в заявлении.