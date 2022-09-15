Памфилова: средняя явка на региональных выборах составила 35%
Средняя явка на прошедших региональных выборах 9-11 сентября составила 35%, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Средняя явка составила 35%, то есть более трети из тех, кто мог принять участие, они непосредственно принимали участие в голосовании», – сказала она (цитата по ТАСС).
При этом явка избирателей, принявших решение голосовать дистанционно, составила 82-89%, добавила она, передает «Интерфакс».
Комментируя прошедшие выборы, Памфилова подчеркнула, что это первый единый день голосования за период ее руководством ЦИК России, «когда при установлении итогов не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий». Она пояснила, что прежде регулярно фиксировались случаи неправомерного и порой довольно агрессивного поведения некоторых представителей партий и кандидатов на участках, однако в этом году этого не произошло.
Губернаторские кампании в 14 регионах окончились победой действующих глав регионов и назначенных президентом врио. Два действующих губернатора и шесть врио получили на выборах результаты выше 80% – Антон Алиханов (Калининградская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия), Юрий Зайцев (Марий Эл), Александр Авдеев (Владимирская обл.), Павел Малков (Рязанская обл.), Максим Егоров (Тамбовская обл.), Михаил Евраев (Ярославская обл.), Владимир Мазур (Томская обл.). Причем в Томской области на выборах 2017 г. бывший губернатор Сергей Жвачкин получил 60%.
Самой конкурентной стала кампания в Удмуртии – там действующий глава региона Александр Бречалов получил 64%, а его ближайший соперник Александр Сыров (КПРФ) – 20%. Во всех регионах, кроме Удмуртии, результаты у глав оказались выше, чем на прошлых выборах.
Из шести регионов, где выбирали депутатов заксобраний, в пяти (Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская обл., Саратовская обл., Северная Осетия) «Единая Россия» получила больше 50% по спискам.
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