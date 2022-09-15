Памфилова: средняя явка на региональных выборах составила 35%

Комментируя прошедшие выборы, Памфилова подчеркнула, что это первый единый день голосования за период ее руководством ЦИК России, «когда при установлении итогов не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий». Она пояснила, что прежде регулярно фиксировались случаи неправомерного и порой довольно агрессивного поведения некоторых представителей партий и кандидатов на участках, однако в этом году этого не произошло.