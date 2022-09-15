МИД назвал помощь Запада Украине частью схемы по отмыванию денег
Финансовая и военная помощь США и их союзников Украине является частью огромной схемы по отмыванию денег, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Главная их [Киева] цель — не лишиться масштабной военной и финансовой поддержки Украины со стороны США, а также их союзников по НАТО, осознавая, что без нее долго не продержатся. Ну и конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», – заявила она.
В связи с этим очень показательны, отметила Захарова, заявления Киева о необходимости продолжать борьбу с Россией вплоть до ее уничтожения.
На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
Тогда же госдепартамент США сообщил конгрессу о планах выделить еще $2 млрд военной помощи Украине и соседним странам. Уточняется, что $1 млрд пойдет на укрепление безопасности Украины, а еще $1 млрд передадут соседям.
12 сентября газета The Wall Street Journal писала о намерении Киева запросить у Вашингтона, в том числе, дальнобойные ракеты ATACMS. Посол России в США Анатолий Антонов после этого заявил, что поставки подобных вооружений, способных бить по российским городам, будут означать «прямое втягивание США в военное противостояние с Россией».
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