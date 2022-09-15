МИД назвал помощь Запада Украине частью схемы по отмыванию денег

«Главная их [Киева] цель — не лишиться масштабной военной и финансовой поддержки Украины со стороны США, а также их союзников по НАТО, осознавая, что без нее долго не продержатся. Ну и конечно, это часть огромной, страшной коррупционной схемы по перекачке, отмыванию западных денежных средств через киевский режим», – заявила она.