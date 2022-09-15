Глава МИД Абхазии заявил о высокой вероятности войны с Грузией

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба подтвердил обоснованность опасений. По его словам, республика «должна быть ко всему готова». При этом главным союзником Абхазии он назвал Россию. Шамба уточнил, что на стороне Грузии будут выступать те же страны, которые в настоящее время поддерживают Украину.