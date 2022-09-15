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Глава МИД Абхазии заявил о высокой вероятности войны с Грузией

Ведомости

Вероятность военного конфликта, который инициирует Грузия в отношении Абхазии, «достаточно высока». Такое заявление сделал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

«Вероятность военного конфликта [со стороны Грузии] оценивается как достаточно высокая», — сказал глава МИД Абхазии в ходе заседания общественного совета (цитата по ТАСС). 

Он указал на недавнее предложение лидера правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе провести референдум об открытии второго фронта. Позже Кобахидзе пояснил, что его заявление было сарказмом. Он подчеркнул, что население страны выступает против военного конфликта. 

Ардзинба отнесся к опровержению скептически. По его словам, растут объемы поставок военной техники в Грузию, также в стране регулярно проводятся совместные учения с НАТО. «Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне», — добавил министр. 

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба подтвердил обоснованность опасений. По его словам, республика «должна быть ко всему готова». При этом главным союзником Абхазии он назвал Россию. Шамба уточнил, что на стороне Грузии будут выступать те же страны, которые в настоящее время поддерживают Украину.

Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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