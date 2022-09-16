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Начался саммит ШОС в узком составе

Ведомости

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе начался в узбекском Самарканде, сообщается на сайте Кремля.

В мероприятии участвуют президент России Владимир Путин, президент Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечает «РИА Новости», стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества на фоне происходящих в мире глобальных трансформаций, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям и совершенствование механизмов организации противодействия вызовам и угрозам безопасности, усиление внешнеполитической координации, а также повышение эффективности совместной работы в экономической сфере.

После завершения мероприятия пройдет встреча в расширенном формате.

Путин на полях саммита ШОС уже провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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На встрече с китайским лидером Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме, и пообещал в ходе встречи разъяснить эту позицию. Си в открытой части встречи отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».

Путину также предстоят встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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