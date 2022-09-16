Начался саммит ШОС в узком составе
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе начался в узбекском Самарканде, сообщается на сайте Кремля.
В мероприятии участвуют президент России Владимир Путин, президент Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Как отмечает «РИА Новости», стороны планируют обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества на фоне происходящих в мире глобальных трансформаций, адаптацию ШОС к новым геополитическим реалиям и совершенствование механизмов организации противодействия вызовам и угрозам безопасности, усиление внешнеполитической координации, а также повышение эффективности совместной работы в экономической сфере.
После завершения мероприятия пройдет встреча в расширенном формате.
Путин на полях саммита ШОС уже провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
На встрече с китайским лидером Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». Он высоко оценил «сбалансированную позицию» Китая по украинскому кризису, сказал, что понимает вопросы и озабоченности по этой теме, и пообещал в ходе встречи разъяснить эту позицию. Си в открытой части встречи отметил, что «перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен» Китай готов вместе с россиянами показать пример «ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
Путину также предстоят встречи с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.
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