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Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с Путиным, Блинкеном и Макроном

Ведомости

Эскалацию на армяно-азербайджанской границе премьер Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба армянского премьера. 

В ходе разговора с Путиным Пашинян охарактеризовал текущую обстановку как относительно спокойную, однако, по его словам, «ситуация остается очень напряженной в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении». Кроме того, стороны обсудили и реализацию решений, принятых на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

В пресс-службе Кремля пока разговор Путина и Пашиняна не комментировали.

Аналогичным образом Пашинян обрисовал текущую обстановку на границе и в разговоре с Блинкеном и Макроном. Госсекретарь США выразил соболезнования жертвам боевых действий и подтвердил готовность Вашингтона содействовать миру и диалогу между сторонами. Такую же поддержку пообещал и президент Франции. Пашинян в разговоре с ними также призвал мировое сообщество к «адекватной реакции на происходящее» и обсудил обращение Еревана в Совбез ООН.

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на четырех направлениях, а также минирует районы и пути снабжения между ними. 

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Вечером в тот же день по инициативе Еревана состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого было решено отправить в Армению миссию организации для оценки ситуации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, стороны решили создать рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

14 сентября Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. На следующий день с Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Договоренность о прекращении огня была достигнута при содействии мирового сообщества, уточнили в Совбезе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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