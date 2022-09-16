Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с Путиным, Блинкеном и Макроном
Эскалацию на армяно-азербайджанской границе премьер Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба армянского премьера.
В ходе разговора с Путиным Пашинян охарактеризовал текущую обстановку как относительно спокойную, однако, по его словам, «ситуация остается очень напряженной в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении». Кроме того, стороны обсудили и реализацию решений, принятых на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).
В пресс-службе Кремля пока разговор Путина и Пашиняна не комментировали.
Аналогичным образом Пашинян обрисовал текущую обстановку на границе и в разговоре с Блинкеном и Макроном. Госсекретарь США выразил соболезнования жертвам боевых действий и подтвердил готовность Вашингтона содействовать миру и диалогу между сторонами. Такую же поддержку пообещал и президент Франции. Пашинян в разговоре с ними также призвал мировое сообщество к «адекватной реакции на происходящее» и обсудил обращение Еревана в Совбез ООН.
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на четырех направлениях, а также минирует районы и пути снабжения между ними.
Вечером в тот же день по инициативе Еревана состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которого было решено отправить в Армению миссию организации для оценки ситуации во главе с генсеком Станиславом Засем. Кроме того, стороны решили создать рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.
14 сентября Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня. На следующий день с Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Договоренность о прекращении огня была достигнута при содействии мирового сообщества, уточнили в Совбезе.
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