Пашинян обсудил ситуацию на границе с Азербайджаном с Путиным, Блинкеном и Макроном

Аналогичным образом Пашинян обрисовал текущую обстановку на границе и в разговоре с Блинкеном и Макроном. Госсекретарь США выразил соболезнования жертвам боевых действий и подтвердил готовность Вашингтона содействовать миру и диалогу между сторонами. Такую же поддержку пообещал и президент Франции. Пашинян в разговоре с ними также призвал мировое сообщество к «адекватной реакции на происходящее» и обсудил обращение Еревана в Совбез ООН.