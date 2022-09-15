ОДКБ пока не планирует направлять миротворцев в Армению
Пока отправка миротворческого контингента ОДКБ в Армению не планируется, заявил на брифинге начальник объединенного штаба Анатолий Сидоров. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, ОДКБ надеется на мирное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана. Как ранее сообщалось на сайте организации, Сидоров вылетает в Армению 15 сентября, а генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует посетить республику на следующей неделе.
«С учетом того, что генеральный секретарь сейчас принимает участие в других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС, поэтому его вылет будет и прибытие в Республику Армению позже», – добавил Сидоров на брифинге.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября, позднее стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. По данным армянской стороны, со стороны Еревана погибло 105 человек. По информации азербайджанского ведомства, число погибших со стороны Баку составило 50.
14 сентября МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. 14 сентября в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что сторонам удалось договориться о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.