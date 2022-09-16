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Си Цзиньпин: мир оказался в состоянии турбулентности

Ведомости

В настоящее время в мире происходят серьезные изменения, их скорость постоянно увеличивается. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. 

«Мир оказался в состоянии турбулентности», — сказал китайский лидер. 

Он подчеркнул, что в связи с глобальными вызовами странам организации «необходимо укрепить единство». По словам Си Цзиньпина, речь идет о защите безопасности и «интересов развития». 

«Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», — отметил председатель КНР (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. Главы стран обсудили формирование многополярного устройства мира. Так, Путин отметил, что попытки создать однополярный мир приобрели «уродливые очертания». Кроме того, российский президент затронул вопросы по украинскому кризису, высоко оценив «сбалансированную позицию» КНР. 

Также лидеры говорили о развитии торгово-экономического сотрудничества. По словам Путина, ожидается, что по итогам 2022 г. товарооборот России и Китая станет рекордным и достигнет $200 млрд. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных