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Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии на прошедшем 16 сентября заседании приостановил действие соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщается на сайте совета.

Таким образом, Швейцария принимает аналогичный визовый режим, что и весь Евросоюз. «В интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику. В противном случае уклончивые движения могут привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства», – говорится в сообщении.

Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз для россиян между странами было подписано в 2009 г.

Внешняя политика Швейцарии, согласно конституции этой страны, строится с учётом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России. В начале спецоперации на Украине Швейцария закрыла для России воздушное пространство и ввела санкции в отношении трех российских банков и большей части депутатов Госдумы, позднее она поддержала все предложенные Евросоюзом пакеты санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных