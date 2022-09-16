Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Внешняя политика Швейцарии, согласно конституции этой страны, строится с учётом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России. В начале спецоперации на Украине Швейцария закрыла для России воздушное пространство и ввела санкции в отношении трех российских банков и большей части депутатов Госдумы, позднее она поддержала все предложенные Евросоюзом пакеты санкций.