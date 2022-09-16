Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией
Федеральный совет Швейцарии на прошедшем 16 сентября заседании приостановил действие соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщается на сайте совета.
Таким образом, Швейцария принимает аналогичный визовый режим, что и весь Евросоюз. «В интересах Швейцарии поддерживать общую и гармонизированную европейскую визовую политику. В противном случае уклончивые движения могут привести к значительному увеличению обращений за визами от граждан России в швейцарские представительства», – говорится в сообщении.
Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз для россиян между странами было подписано в 2009 г.
Внешняя политика Швейцарии, согласно конституции этой страны, строится с учётом международно-правового статуса постоянного нейтралитета. Страна не входит ни в один из военных альянсов, ни в Евросоюз. При этом Швейцария нарушила политический нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против России. В начале спецоперации на Украине Швейцария закрыла для России воздушное пространство и ввела санкции в отношении трех российских банков и большей части депутатов Госдумы, позднее она поддержала все предложенные Евросоюзом пакеты санкций.