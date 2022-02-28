Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов из России

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать специальную операцию в Донбассе.