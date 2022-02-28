Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов из России
Федеральный совет Швейцарии принял решение закрыть воздушное пространство страны для всех самолетов с российской маркировкой и рейсов, направляющихся из России, следует из публикации на сайте ведомства. Исключение составляют полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.
«Швейцарское воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов из России и всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15:00 (17:00 мск) в понедельник, за исключением рейсов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях», — говорится в сообщении ведомства.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать специальную операцию в Донбассе.
28 февраля российская сторона рассказала о своих ответных действиях: Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран.
Ограничения наложены на перевозчиков из 28 стран Евросоюза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Помимо этого полеты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС, — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.