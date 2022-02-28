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Общество

Швейцария закрыла воздушное пространство для самолетов из России

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии принял решение закрыть воздушное пространство страны для всех самолетов с российской маркировкой и рейсов, направляющихся из России, следует из публикации на сайте ведомства. Исключение составляют полеты по гуманитарным, медицинским и дипломатическим нуждам.

«Швейцарское воздушное пространство будет закрыто для всех рейсов из России и всех перемещений воздушных судов с российской маркировкой с 15:00 (17:00 мск) в понедельник, за исключением рейсов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях», — говорится в сообщении ведомства.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС — эта мера входит в новый пакет санкций. Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов. Западные страны закрыли свое воздушное пространство для России на фоне решения президента страны Владимира Путина начать специальную операцию в Донбассе.

28 февраля российская сторона рассказала о своих ответных действиях: Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 стран.

Ограничения наложены на перевозчиков из 28 стран Евросоюза — Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии. Помимо этого полеты над Россией запрещены для авиакомпаний из восьми стран, не входящих в ЕС, — Албании, Ангильи, Британии, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Джерси, Канады и Норвегии. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных