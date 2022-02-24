Швейцария введет санкции против трех российских банков и 361 депутата
Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 361 депутата Госдумы. Об этом заявил на пресс-конференции президент Швейцарии, федеральный советник по иностранным делам Иньяцио Кассис, передает «РИА Новости».
По его словам, санкции также вводятся против российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкций ЕС, введенных в отношении России, через территорию конфедерации, отметил президент. При этом Швейцария при вводе санкций против России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза.
Ранее в ЕС сообщили о введении санкций против 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. Ограничительные меры также распространят на 27 организаций и высокопоставленных лиц, которые, как считают в ЕС, «сыграли роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Речь идет о членах правительства России, банках, бизнесменах, силовиках и «лицах, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины». Санкции подразумевают «заморозку» активов в ЕС, запрет на предоставление денежных средств, на въезд на территорию союза и транзит через него.
Европейский совет также вводит запрет на финансирование России, ее правительства и Центрального банка. Им будет ограничен доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам ЕС.
Также принятый пакет мер включает в себя ограничение экономических отношений с ДНР и ЛНР, в частности импорта и экспорта. Республикам нельзя предоставлять инвестиции и туристические услуги.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как понимать термин «денацификация», сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии». Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.