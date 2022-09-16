За получение российского паспорта на Украине будет грозить до 15 лет тюрьмы

Если украинский госслужащий получит паспорт России, то его могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет. Пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет. За «принуждение» граждан Украины к получению паспортов РФ и за создание условий, при которых украинцев, не получивших гражданство России, будут ограничивать в правах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.