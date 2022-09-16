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За получение российского паспорта на Украине будет грозить до 15 лет тюрьмы

Ведомости

На Украине согласован проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства, написала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 15 лет.

Если украинский госслужащий получит паспорт России, то его могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет. Пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от пяти до восьми лет. За «принуждение» граждан Украины к получению паспортов РФ и за создание условий, при которых украинцев, не получивших гражданство России, будут ограничивать в правах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее сообщил, что все украинцы, которые добровольно получили российские паспорта, будут осуждены за госизмену. При этом на тех, кто получил российский паспорт из-за пенсии или по другим причинам принудительно, это наказание распространяться не будет, уточнил он.

О начале работы над законопроектом стало известно 22 июля. Тогда Верещук сообщила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. Позже она уточнила, что жителям тех территорий Украины, которые находятся под контролем российских военных, не грозит уголовная ответственность за получение российского паспорта, если нет оснований подозревать их в коллаборационизме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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