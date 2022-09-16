Путин прокомментировал «контрнаступление» украинских войск
На Украине объявили, что проводят активную контрнаступательную операцию — посмотрим, чем она закончится, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет, чем она закончится», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, несмотря попытки контрнаступления украинской армии, наступательные операции российской армии в самом Донбассе не прекращаются. «Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает новые и новые территории», — подчеркнул Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ходе спецоперации в мае российские военные полностью взяли под контроль Херсонскую область. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. В области были сформированы новые пророссийские администрации. Кроме того, была полностью освобождена территория ЛНР.
Попытки контрнаступления ВСУ продолжаются с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. Потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. В то же время 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса