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В ВГА Херсонской области заявили о тактическом окружении части сил ВСУ

Ведомости

Часть украинских подразделений оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области, заявил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в комментарии «РИА Новости».

«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде», – рассказал он.

Положение этих подразделений, по его утверждению, бедственное. 

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Херсонская область была занята российскими силами в марте.

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Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. Как сообщил 13 сентября Стремоусов, потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.

В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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