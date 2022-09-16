В ВГА Херсонской области заявили о тактическом окружении части сил ВСУ
Часть украинских подразделений оказалась в тактическом окружении у границ Херсонской области, заявил замглавы пророссийской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в комментарии «РИА Новости».
«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде», – рассказал он.
Положение этих подразделений, по его утверждению, бедственное.
24 февраля началась спецоперация России на Украине. Ее целями Путин назвал назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Херсонская область была занята российскими силами в марте.
Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. Как сообщил 13 сентября Стремоусов, потери ВСУ на Херсонском направлении превысили 3500 человек.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.
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