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Минобороны сообщило о потере ВСУ до 500 солдат в двух областях

Ведомости

В результате ударов Вооруженных сил России по украинским войскам в Херсонской и Николаевской областях потери ВСУ составили до 500 человек, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными», – говорится в сообщении.

Было уничтожено также 40 единиц техники. На Харьковском направлении российская авиация поразила пункты временной дислокации 116-й бригады теробороны и отряда специального назначения «Омега», уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники. В Донецкой народной республике российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, восемь бронированных машин и пять пикапов.

ВГА Херсонской области: украинские десантники уничтожены при высадке у Кинбурнской косы

С конца августа ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.

В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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