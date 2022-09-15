Минобороны сообщило о потере ВСУ до 500 солдат в двух областях
В результате ударов Вооруженных сил России по украинским войскам в Херсонской и Николаевской областях потери ВСУ составили до 500 человек, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными», – говорится в сообщении.
Было уничтожено также 40 единиц техники. На Харьковском направлении российская авиация поразила пункты временной дислокации 116-й бригады теробороны и отряда специального назначения «Омега», уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц техники. В Донецкой народной республике российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ, восемь бронированных машин и пять пикапов.
С конца августа ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.
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