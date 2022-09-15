ВГА Херсонской области: украинские десантники уничтожены при высадке у Кинбурнской косы

По его словам, группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон, и наращивают силы на границе области. «Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – подчеркнул замглавы ВГА.