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ВГА Херсонской области: украинские десантники уничтожены при высадке у Кинбурнской косы

Ведомости

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 15 сентября попытались высадиться на Кинбурнскую косу, но были уничтожена, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Буквально рано утром попытались некие десантники, как ни себя называют, морские пехотинцы, проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны Черного моря, и пройти с левого берега. Но атака была купирована», – сказал Стремоусов (цитата по ТАСС).

По его словам, группы украинских военнослужащих безуспешно пытаются войти в Херсон с разных сторон, и наращивают силы на границе области. «Они стягивают, действительно, большие силы. Объясню: потому что Херсон для них – это самая заветная цель. <...> Херсон никто никому сдавать не собирается независимо от того, сколько они сил подтянут к Херсонской области», – подчеркнул замглавы ВГА.

Ранее о стягивании украинских сил к линии соприкосновения заявлял и член главного совета пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ концентрируют силы у населенных пунктов Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляй Поле, Вольное Поле, уточнил он. «Здесь гаубицы М777, РСЗО «Ураган», «Град» и HIMARS. Украинцы рассредоточиваются по всей линии, чтобы не было понятно, где они собираются наступать. Противник предпримет последнюю попытку дать бой в Запорожской области», – написал Рогов.

Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.

В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных