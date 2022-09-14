ВГА Запорожской области: украинским войскам не дали провести разведку боем

Накануне Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток разведки боем на этом направлении, добавил он. По словам Рогова, украинская сторона планировала провести атаку в районе Запорожской АЭС.