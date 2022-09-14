ВГА Запорожской области: украинским войскам не дали провести разведку боем
Вооруженным силам Украины (ВСУ) не позволили провести разведку боем в Запорожской области, сообщил член главного совета пророссийской администрации региона Владимир Рогов. Об этом пишет «РИА Новости».
«На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции», – заявил он.
Ранее в своем Telegram-канале Рогов сообщил, что вдоль линии соприкосновения украинская сторона продолжает концентрировать силы. Речь идет о населенных пунктах Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляй Поле, Вольное Поле, уточнил он. «Здесь гаубицы М777, РСЗО «Ураган», «Град» и HIMARS. Украинцы рассредоточиваются по всей линии, чтобы не было понятно, где они собираются наступать. Противник предпримет последнюю попытку дать бой в Запорожской области», – написал Рогов.
Накануне Рогов рассказал, что украинские войска начали накапливать большое количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области. Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток разведки боем на этом направлении, добавил он. По словам Рогова, украинская сторона планировала провести атаку в районе Запорожской АЭС.
Контрнаступление ВСУ продолжается с конца августа. Украинские войска предприняли попытки продвинуться в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
В начале сентября попытки наступления продолжились. Но российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. При этом 10 сентября российское военное ведомство сообщило об отводе войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области на территорию ДНР.