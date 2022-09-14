Минобороны сообщило о потерях ВСУ на всех направлениях

Так, потери ВСУ ходе их безуспешных наступательных действий на Николаевско-Криворожском направлении составили более 150 человек, восьми танков и 13 БМП. В районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка и др. в Донецкой народной республике (ДНР) украинская сторона потеряла до 250 человек и свыше 20 единиц военной техники.