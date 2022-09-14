Минобороны сообщило о потерях ВСУ на всех направлениях
Российские войска наносят массированные удары по украинским силам на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.
«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий», – говорится в сообщении.
Так, потери ВСУ ходе их безуспешных наступательных действий на Николаевско-Криворожском направлении составили более 150 человек, восьми танков и 13 БМП. В районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка и др. в Донецкой народной республике (ДНР) украинская сторона потеряла до 250 человек и свыше 20 единиц военной техники.
В районах Новосёловки и Доброполье Запорожской области ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и пяти единиц техники. Под Двуречней, Балаклеей и Купянском Харьковской области потери ВСУ убитыми и ранеными составили около 150 человек, уничтожено было более десяти единиц техники.
Накануне Минобороны оценило потери ВСУ в результате ударов ВС России по всем направлениям в 800 человек. До этого военные сообщили об уничтожении на Николаево-Криворожском направлении более 300 украинских военных, еще около 1000 получили ранения.
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