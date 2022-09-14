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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на всех направлениях

Ведомости

Российские войска наносят массированные удары по украинским силам на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции, сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий», – говорится в сообщении.

Так, потери ВСУ ходе их безуспешных наступательных действий на Николаевско-Криворожском направлении составили более 150 человек, восьми танков и 13 БМП. В районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка и др. в Донецкой народной республике (ДНР) украинская сторона потеряла до 250 человек и свыше 20 единиц военной техники.

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В районах Новосёловки и Доброполье Запорожской области ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и пяти единиц техники. Под Двуречней, Балаклеей и Купянском Харьковской области потери ВСУ убитыми и ранеными составили около 150 человек, уничтожено было более десяти единиц техники.

Накануне Минобороны оценило потери ВСУ в результате ударов ВС России по всем направлениям в 800 человек. До этого военные сообщили об уничтожении на Николаево-Криворожском направлении более 300 украинских военных, еще около 1000 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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