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В ВГА заявили о большом скоплении сил ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают огромное количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

«Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было», – цитирует его «РИА Новости».

Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток «разведки боем» на этом направлении, добавил он.

Накануне Рогов сообщил о планируемом наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС. По его словам, Киев перебрасывает к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы M777 и др., наступление готовится «в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее». 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС сейчас не ведется. По словам Пескова, российская сторона по-прежнему призывает все страны, которые имеют влияние на Украину, употребить его, чтобы она прекратила ежедневные и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС.

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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