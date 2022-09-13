В ВГА заявили о большом скоплении сил ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье
Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают огромное количество техники и живой силы на линии соприкосновения в Запорожской области, заявил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1».
«Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было», – цитирует его «РИА Новости».
Ситуацию на линии соприкосновения Рогов оценил как непростую, но контролируемую. ВСУ при этом предприняли несколько попыток «разведки боем» на этом направлении, добавил он.
Накануне Рогов сообщил о планируемом наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС. По его словам, Киев перебрасывает к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы M777 и др., наступление готовится «в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС сейчас не ведется. По словам Пескова, российская сторона по-прежнему призывает все страны, которые имеют влияние на Украину, употребить его, чтобы она прекратила ежедневные и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.
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