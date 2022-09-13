В Херсонской области сообщили о гибели более 3500 украинских военных при контрнаступлении

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек», — заявил Стремоусов. Замглавы ВГА области подчеркнул, что попытки контрнаступления провалились, реальных продвижений на направлениях нет. Кроме того, по его словам, в объявленных о взятии под контроль ВСУ населенных пунктах никогда не было российских войск.