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В Херсонской области сообщили о гибели более 3500 украинских военных при контрнаступлении

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Херсонском направлении более 3500 человек. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек», — заявил Стремоусов. Замглавы ВГА области подчеркнул, что попытки контрнаступления провалились, реальных продвижений на направлениях нет. Кроме того, по его словам, в объявленных о взятии под контроль ВСУ населенных пунктах никогда не было российских войск.

С конца августа ВСУ начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.

31 августа наступление ВСУ на южном направлении продолжилось, новая попытка вновь закончилась провалом, сообщили в российском министерстве. Уточнялось, что противник понес «значительные потери».

1 сентября Украина предприняла еще несколько попыток продвинуться на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. Они также были безуспешны, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

5 сентября ведомство сообщило о гибели еще 220 украинских военных под Николаевом. В министерстве отметили, что из-за больших потерь ВСУ прекратили попытки наступления. Накануне Минобороны РФ отметило, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 300 человек за последние сутки, еще около 1000 бойцов получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных