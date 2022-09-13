В Херсонской области сообщили о гибели более 3500 украинских военных при контрнаступлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Херсонском направлении более 3500 человек. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек», — заявил Стремоусов. Замглавы ВГА области подчеркнул, что попытки контрнаступления провалились, реальных продвижений на направлениях нет. Кроме того, по его словам, в объявленных о взятии под контроль ВСУ населенных пунктах никогда не было российских войск.
С конца августа ВСУ начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
31 августа наступление ВСУ на южном направлении продолжилось, новая попытка вновь закончилась провалом, сообщили в российском министерстве. Уточнялось, что противник понес «значительные потери».
1 сентября Украина предприняла еще несколько попыток продвинуться на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. Они также были безуспешны, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
5 сентября ведомство сообщило о гибели еще 220 украинских военных под Николаевом. В министерстве отметили, что из-за больших потерь ВСУ прекратили попытки наступления. Накануне Минобороны РФ отметило, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 300 человек за последние сутки, еще около 1000 бойцов получили ранения.
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