Минобороны: ВСУ потеряли более 1200 человек при попытке наступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери, в частности уничтожены более 1200 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.
«В результате разгрома проведенного по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.
В частности, были разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, добавили в Минобороны.
Информация о наступлении ВСУ на ряде направлений появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах вчера, позднее вечером российские военные подтвердили попытку наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Попытка «с треском провалилась», резюмировали вчера в Минобороны.
26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
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