Минобороны: ВСУ потеряли более 1200 человек при попытке наступления

26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.