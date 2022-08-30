Газета
Политика

Минобороны: ВСУ потеряли более 1200 человек при попытке наступления

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате попытки провести наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях понесли тяжелые потери, в частности уничтожены более 1200 военнослужащих. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию [президента Украины Владимира] Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 БМП, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке.

В частности, были разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

Информация о наступлении ВСУ на ряде направлений появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах вчера, позднее вечером российские военные подтвердили попытку наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Попытка «с треском провалилась», резюмировали вчера в Минобороны.

26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных