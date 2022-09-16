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Путин заявил, что Россия до поры до времени сдержанно отвечает на удары Украины

Ведомости

Россия до поры до времени сдержанно реагирует на нанесение украинскими военными ущерба ее гражданской инфраструктуре, заявил президент Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Мы, действительно, достаточно сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Вооруженные силы России нанесли в ответ пару чувствительных ударов», - отметил глава государства (цитата по ТАСС).

По словам Путина, спецоперация — это не «какое-то очередное предупреждение». «В ходе ее, конечно, мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей инфраструктуре», — отметил президент.

Ранее сегодня глава государства заявил, что Россия сделает все, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее. По его словам, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, отметив, что Киев хочет добиться своих целей военным путем.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили 8 сентября. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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