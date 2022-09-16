Путин назвал шизофренией введение санкций против детей российских чиновников
Санкции против детей некоторых российских политиков, введенные западными странами, граничат с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», — отметил президент (цитата по ТАСС).
Особое внимание главы государства привлекло включение в санкционный список детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы «воровство детей с Украины». По словам главы государства, омбудсмен помогает вывозить российских детей из зон боевых действий. Он также отметил, что это благородная миссия, во время которой омбудсмен рискует своей жизнью и здоровьем.
Минфин США ранее расширил персональные санкции против граждан России. Ведомство ужесточило санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его дочерей Айшат и Хадижат и супруги Меджи Кадыровой.
Помимо них под санкциями оказались член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, помощник президента России Максим Орешкин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков.
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