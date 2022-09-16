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Путин назвал шизофренией введение санкций против детей российских чиновников

Ведомости

Санкции против детей некоторых российских политиков, введенные западными странами, граничат с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают», — отметил президент (цитата по ТАСС).

Особое внимание главы государства привлекло включение в санкционный список детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за якобы «воровство детей с Украины». По словам главы государства, омбудсмен помогает вывозить российских детей из зон боевых действий. Он также отметил, что это благородная миссия, во время которой омбудсмен рискует своей жизнью и здоровьем.

Минфин США ранее расширил персональные санкции против граждан России. Ведомство ужесточило санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, его дочерей Айшат и Хадижат и супруги Меджи Кадыровой.

Помимо них под санкциями оказались член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, помощник президента России Максим Орешкин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, заместитель прокурора Республики Крым Сергей Булгаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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