Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
Генеральная Ассамблея ООН предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому право выступить на заседании дистанционно, сделав исключение только для него. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
За решение, предоставляющее Зеленскому право дистанционного выступления, проголосовала 101 страна, против семь, в том числе Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались 19.
Как отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Москва выступает за то, чтобы такое право получили все нуждающиеся в этом лидеры стран, а не только Украина.
Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября, выступление Зеленского запланировано на 21 сентября.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией.
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