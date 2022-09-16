Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией.