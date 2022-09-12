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Председатель Генассамблеи ООН призвал к прекращению конфликта на Украине

Ведомости

Председатель 77-й Генассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и началу переговоров, сообщил ТАСС.

По его словам, конфликт должен быть прекращен. «Я повторяю призыв, сделанный странами — членами Генеральной Ассамблеи, к немедленному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии», – сказал Кёрёши.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией. По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для переговоров президентов двух стран.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили по инициативе украинской стороны.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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