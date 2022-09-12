Председатель Генассамблеи ООН призвал к прекращению конфликта на Украине
Председатель 77-й Генассамблеи ООН, венгерский дипломат Чаба Кёрёши призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и началу переговоров, сообщил ТАСС.
По его словам, конфликт должен быть прекращен. «Я повторяю призыв, сделанный странами — членами Генеральной Ассамблеи, к немедленному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии», – сказал Кёрёши.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией. По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для переговоров президентов двух стран.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили по инициативе украинской стороны.