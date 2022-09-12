Председатель Генассамблеи ООН призвал к прекращению конфликта на Украине

Накануне глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом по поводу происходящего на Украине. Он подчеркнул, что без скорейших переговоров процесс заключения договора будет становиться все сложнее. Но в интервью телеканалу CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в настоящее время не готова к переговорам с Россией. По его словам, ни европейский страны, ни Украина не начнут вести переговоры с Россией до тех пор, пока продолжается специальная военная операция. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что сейчас нет никаких предпосылок для переговоров президентов двух стран.