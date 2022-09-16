Песков скептически оценил идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака

Зеленский ранее сегодня заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. Идея заключается в том, чтобы экспортировать газообразный аммиак российской компании «Уралхим» из России к газопроводу на границе с Украиной, где его покупала бы международная компания-трейдер Trammo, базирующаяся в США, отмечает агентство. После транзита аммиака через территорию Украины компания бы поставляла его на мировые рынки через Черное море.