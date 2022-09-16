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Песков скептически оценил идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака

Ведомости

Кремль считает неуместной идею украинского президента Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Зеленский ранее сегодня заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. Идея заключается в том, чтобы экспортировать газообразный аммиак российской компании «Уралхим» из России к газопроводу на границе с Украиной, где его покупала бы международная компания-трейдер Trammo, базирующаяся в США, отмечает агентство. После транзита аммиака через территорию Украины компания бы поставляла его на мировые рынки через Черное море.  

Накануне председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС сообщил, что глобальные рынки нуждаются в поставках российских удобрений и аммиака, которые позволят гарантировать хороший урожай в следующем году. В связи с этим соглашения об их экспорте обязательно должны выполняться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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