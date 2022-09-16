Песков скептически оценил идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака
Кремль считает неуместной идею украинского президента Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
Зеленский ранее сегодня заявил, что Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. Идея заключается в том, чтобы экспортировать газообразный аммиак российской компании «Уралхим» из России к газопроводу на границе с Украиной, где его покупала бы международная компания-трейдер Trammo, базирующаяся в США, отмечает агентство. После транзита аммиака через территорию Украины компания бы поставляла его на мировые рынки через Черное море.
Накануне председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС сообщил, что глобальные рынки нуждаются в поставках российских удобрений и аммиака, которые позволят гарантировать хороший урожай в следующем году. В связи с этим соглашения об их экспорте обязательно должны выполняться.
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