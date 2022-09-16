Зеленский назвал условие вывоза российского аммиака через территорию Украины
Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство Reuters.
«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — сказал он.
Идея заключается в том, чтобы экспортировать газообразный аммиак российской компании «Уралхим» из России к газопроводу на границе с Украиной, где его покупала бы международная компания-трейдер Trammo, базирующаяся в США, отмечает агентство. После транзита аммиака через территорию Украины компания бы поставляла его на мировые рынки через Черное море.
Накануне председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС сообщил, что глобальные рынки нуждаются в поставках российских удобрений и аммиака, которые позволят гарантировать хороший урожай в следующем году. В связи с этим соглашения об их экспорте обязательно должны выполняться.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что несмотря на условия «продуктовой сделки», согласно одному из которых экспорт российской сельхозпродукции и удобрений должен осуществляться беспрепятственно, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в нуждающиеся страны через европейские порты из-за санкций, введенных в отношении России.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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