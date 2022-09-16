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Зеленский назвал условие вывоза российского аммиака через территорию Украины

Ведомости

Киев поддержит идею экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство Reuters.

«Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных. Это то, что я предложил ООН», — сказал он.

Идея заключается в том, чтобы экспортировать газообразный аммиак российской компании «Уралхим» из России к газопроводу на границе с Украиной, где его покупала бы международная компания-трейдер Trammo, базирующаяся в США, отмечает агентство. После транзита аммиака через территорию Украины компания бы поставляла его на мировые рынки через Черное море.  

Накануне председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши в интервью ТАСС сообщил, что глобальные рынки нуждаются в поставках российских удобрений и аммиака, которые позволят гарантировать хороший урожай в следующем году. В связи с этим соглашения об их экспорте обязательно должны выполняться.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что несмотря на условия «продуктовой сделки», согласно одному из которых экспорт российской сельхозпродукции и удобрений должен осуществляться беспрепятственно, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в нуждающиеся страны через европейские порты из-за санкций, введенных в отношении России.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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