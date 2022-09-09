В ООН рассказали об усилиях по обеспечению экспорта российских удобрений

О том, что условия сделки с Россией «реализуются намного хуже», чем первая часть, связанная с вывозом украинского зерна из заблокированных черноморских портов, в конце августа заявлял МИД России. Тогда замминистра Андрей Руденко говорил, что Москва хотела бы исполнения обоих соглашений «синхронно и параллельно», однако ограничения, которые не позволяют России вывозить свою сельхозпродукцию, до сих пор сохраняются.