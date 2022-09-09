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В ООН рассказали об усилиях по обеспечению экспорта российских удобрений

Ведомости

ООН делает все возможное, чтобы устранить препятствия, мешающие экспорту российского продовольствия и удобрений, но отмечает сложности из-за санкций, об этом сообщил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя возникшие на мировых рынках сложности.

«Санкции в отношении российских продовольствия и удобрений не вводились, но ситуация сложная из-за общего санкционного режима. Это делает ведение торговли для частного сектора затруднительным. Мы стараемся сгладить все сложности, устранить узкие места», — отметил Дюжаррик (цит. по ТАСС).

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что несмотря на условия «продуктовой сделки», согласно одному из которых экспорт российской сельхозпродукции и удобрений должны осуществляться беспрепятственно, Россия по-прежнему не может отправлять свою продукцию в нуждающиеся страны через европейские порты из-за санкций, введенных в отношении России. 

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность прекращения «зерновой сделки» из-за того, что условия, связанные с экспортом российских удобрений, не выполняются. Он также напомнил, что соглашение было заключено до ноября, и отметил, что по истечении этого срока Россия может отказаться от дальнейшего участия в этой сделке. 

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

О том, что условия сделки с Россией «реализуются намного хуже», чем первая часть, связанная с вывозом украинского зерна из заблокированных черноморских портов, в конце августа заявлял МИД России. Тогда замминистра Андрей Руденко говорил, что Москва хотела бы исполнения обоих соглашений «синхронно и параллельно», однако ограничения, которые не позволяют России вывозить свою сельхозпродукцию, до сих пор сохраняются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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