Пентагон: два ЗРК NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев
Два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того», — отметил Райдер (цитата по ТАСС).
По его словам, США смогут осуществлять дальнейшие поставки вооружений Киеву и не опасаются истощения запасов. Он подчеркнул, что предоставление военной помощи Киеву является «международным усилием». «Нет какой-то только одной страны, в том числе США, которая поддерживает Украину», — заключил Райдер.
Президент США Джо Байден ранее одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.
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