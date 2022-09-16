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Пентагон: два ЗРК NASAMS будут доставлены на Украину в течение двух месяцев

Ведомости

Два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Как ожидается, два комплекса NASAMS будут доставлены в течение двух следующих месяцев или около того», — отметил Райдер (цитата по ТАСС).

По его словам, США смогут осуществлять дальнейшие поставки вооружений Киеву и не опасаются истощения запасов. Он подчеркнул, что предоставление военной помощи Киеву является «международным усилием». «Нет какой-то только одной страны, в том числе США, которая поддерживает Украину», — заключил Райдер.

Президент США Джо Байден ранее одобрил выделение нового пакета помощи Украине на $675 млн. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм, а также 36 000 снарядов для нее. Кроме того, Пентагон выделил Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей, более 5000 противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, системы ночного видения и др.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, то они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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