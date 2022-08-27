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Минобороны заявило об уничтожении крупного склада с боеприпасами к HIMARS

Ведомости

Российские военные уничтожили в Днепропетровской области крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 27 августа.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — сказал Конашенков.

Также Минобороны сообщили, что летчики Воздушно-космических сил (ВКС) в ДНР уничтожили украинский истребитель МиГ-29.

«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"», — заявил Конашенков.

Кроме того, министерство сообщило об уничтожении за сутки нескольких пунктов управления и складов армии Украины.

Министерство регулярно докладывает об уничтожении иностранного оружия. Например, 21 августа Минобороны сообщило об уничтожили в Одесской области склада боеприпасов с ракетами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что США готовятся выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. Как позднее сообщили в Пентагоне, Штаты рассматривают возможность передачи украинской стороне вооружений, способных «обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны».

Известно, что в новый пакет помощи войдут 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2-3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.

Перед этим, также в августе, власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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