Минобороны заявило об уничтожении ракет к HIMARS под Одессой

Также в Минобороны заявили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, двух складов горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также артиллерийской батареи в районе Новогригоровки ДНР.