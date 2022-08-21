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Минобороны заявило об уничтожении ракет к HIMARS под Одессой

Ведомости

Российские военные уничтожили в Одесской области склад боеприпасов с ракетами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также в Минобороны заявили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, двух складов горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также артиллерийской батареи в районе Новогригоровки ДНР.

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Минобороны России регулярно докладывает об уничтожении иностранного оружия. В частности, в начале августа в Черкасской области военные уничтожили 300 снарядов для HIMARS. До этого ведомство сообщало о ликвидации двух таких установок на территории завода в Харькове.

На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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