Минобороны заявило об уничтожении ракет к HIMARS под Одессой
Российские военные уничтожили в Одесской области склад боеприпасов с ракетами к американским HIMARS и западным зенитным комплексам, сообщает Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также в Минобороны заявили об уничтожении шести складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, двух складов горючего для военной техники в районах Галициновка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также артиллерийской батареи в районе Новогригоровки ДНР.
Минобороны России регулярно докладывает об уничтожении иностранного оружия. В частности, в начале августа в Черкасской области военные уничтожили 300 снарядов для HIMARS. До этого ведомство сообщало о ликвидации двух таких установок на территории завода в Харькове.
На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.